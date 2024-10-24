Mahasiswa STIE Tri Bhakti Antusias Ikuti Edukasi Having Fund yang Digelar MNC Sekuritas dan KB Valbury AM

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas dan KB Valbury Asset Management menggelar kegiatan edukasi reksa dana "Having Fund 2024" di STIE Tri Bhakti pada Kamis (24/10/2024). Materi edukasi disampaikan langsung oleh Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Antusiasme peserta terlihat dari ±150 mahasiswa yang turut hadir mengikuti kegiatan ini.

Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi mengatakan bahwa para mahasiswa dan juga para pekerja muda Indonesia perlu pemahaman yang tepat mengenai investasi di pasar modal Indonesia, khususnya investasi pada reksa dana.

“Melalui acara "Having Fund 2024" ini, kami memaparkan pentingnya disiplin dan komitmen dalam berinvestasi dengan nilai yang masih terjangkau oleh para investor pemula. Kami memperkenalkan pula produk reksa dana yang cocok untuk tujuan tersebut, dimana produk tersebut dapat diperoleh melalui MotionTrade dari MNC Sekuritas,” ujar Dede.