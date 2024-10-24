MNC Sekuritas Ajak Pinnacle Investment Edukasi Reksa Dana di Universitas Matana

TANGERANG - MNC Sekuritas mengajak Pinnacle Investment memberikan edukasi reksa dana di Universitas Matana. MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Di tengah kemajuan pesat era digital yang semakin berkembang, edukasi investasi reksa dana bagi generasi muda semakin diperlukan. MNC Sekuritas bersama Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) kembali bekerja sama dalam edukasi reksa dana "Having Fund 2024" untuk memperkenalkan konsep investasi reksa dana kepada mahasiswa dan generasi muda di Universitas Matana, kemarin.

Adapun pembahasan materi edukasi dibawakan oleh Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri dan Institutional Sales & Distribution Relationship Manager Pinnacle Investment Sisi Sinaulan.

Co-Founder dan Presiden Direktur Pinnacle Investment Guntur Putra menegaskan bahwa edukasi investasi sejak dini merupakan fondasi yang krusial untuk membangun generasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang pasar modal, generasi muda dapat mengambil keputusan investasi yang bijak dan terhindar dari penipuan yang berkedok investasi.

“Dengan inisiatif ini, kami berharap dapat menumbuhkan budaya berinvestasi yang sehat di kalangan generasi muda, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional di masa depan,” ujar Guntur, Kamis (24/10/2024).