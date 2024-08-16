Gratis! Kupas Tuntas Investasi Waran Terstruktur Bersama BEI dan MNC Sekuritas di Webinar Bedah Waran Terstruktur

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Produk investasi structured warrant atau waran terstruktur yang diluncurkan oleh BEI dinilai dapat memberi banyak keuntungan untuk investor. Instrumen ini dapat memudahkan investor yang ingin melakukan diversifikasi portofolio.

Meskipun waran terstruktur memberikan opsi kepada para investor untuk berinvestasi dengan modal yang lebih terjangkau dan tingkat return yang tinggi, produk ini belum tentu sesuai dengan profil risiko investor.

Investor disarankan untuk memahami produk waran terstruktur terlebih dahulu sebelum mulai melakukan investasi. Lantas apa saja yang perlu dianalisa dan bagaimana cara memilih produk waran terstruktur yang tepat?