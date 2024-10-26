Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Sekuritas-Avrist Asset Management Edukasi Reksa Dana Mahasiswa Binus Bekasi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |11:39 WIB
MNC Sekuritas-Avrist Asset Management Edukasi Reksa Dana Mahasiswa Binus Bekasi
Having Fund 2024 di Binus Bekasi. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

BEKASI - MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management berkolaborasi menggelar edukasi reksa “Having Fund” di Binus University Bekasi pada Jumat 25 Oktober 2024.

Pembahasan materi edukasi disampaikan Head of Marketing Avrist Asset Management Aan Kurnaeni dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum.

Direktur Utama Avrist Asset Management Cholis Baidowi menjelaskan, Avrist Asset Management berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di tengah tantangan terkait investasi bodong dan judi online.

"Itulah mengapa kami, bersama MNC Sekuritas, melalui acara literasi dan inklusi 'Having Fund', kami berkomitmen untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang investasi, terutama reksa dana. Kami berharap acara ini bisa menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya mengelola keuangan sejak dini, demi masa depan yang lebih cerah," ujar Cholis, Sabtu (26/10/2024).

Head of Accounting Technology Program Binus University Bekasi Prof. Toto Rusmanto, Ph.D. mengucapkan banyak terima dan menyambut gembira kegiatan Having Fund 2024 dan berharap agar kerja sama dengan MNC Sekuritas dapat dilanjutkan dan semakin meriah.

 “Kami berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan Having Fund 2024 yang merupakan kerja sama antara MNC Sekuritas, Avrist Asset Management, dan Binus University. Adanya kegiatan ini tentunya membuat mahasiswa dan dosen semakin memahami pentingnya literasi terkait dengan pasar modal”, ujarnya.

Halaman:
1 2
