HOME FINANCE SMART MONEY

Ingin Pemain Timnas Indonesia Muda Belajar Kelola Keuangan, Erick Thohir: Jangan Sampai Nasib Sama seperti Senior

Nabillah Syidah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |18:49 WIB

Ingin Pemain Timnas Indonesia Muda Belajar Kelola Keuangan, Erick Thohir: Jangan Sampai Nasib Sama seperti Senior (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyoroti kondisi kesejahteraan para mantan pesepakbola nasional yang kerap mengalami kesulitan ekonomi setelah pensiun.

Untuk mengatasi hal ini, Erick memperkenalkan reksa dana Sepak Bola Merah Putih sebagai solusi jangka panjang dalam pendanaan sepak bola Indonesia.

"Dalam euforia sepak bola, kita sering lupa bahwa banyak pemain kesulitan setelah berhenti bermain. Dari 240 eks pemain nasional yang kami data, sebagian besar mengalami kendala finansial, bahkan ada yang butuh bantuan medis," ujar Erick dalam keterangannya kepada awak media.

Reksa dana ini akan menyalurkan sebagian keuntungan investasi untuk membantu mantan pemain, termasuk pembiayaan kebutuhan medis, santunan, dan program pelatihan keterampilan bagi mereka yang ingin beralih profesi setelah pensiun dari dunia sepak bola.

Lebih dari itu, program ini juga bertujuan mengedukasi pemain muda agar lebih siap menghadapi masa depan.

Telusuri berita finance lainnya
