HOME FINANCE SMART MONEY

Kunjungi Kantor Pusat MNC Sekuritas, Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Belajar Investasi Reksa Dana

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |18:11 WIB
Mahasiswa Belajar Investasi Reksa Dana. (Foto: Okezone.com/MNC)
Mahasiswa Belajar Investasi Reksa Dana. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Asset Management dalam memberikan edukasi reksa dana kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati pada hari ini. Edukasi juga merupakan bagian dari rangkaian acara edukasi Having Fund 2024.

Pembahasan materi edukasi disampaikan oleh Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah.

Dosen Pendamping & Anggota Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Ahmad Syifaudin mengatakan bahwa Universitas Swadaya Gunung Jati sangat senang atas kerja sama yang terjalin selama ini.

"Harapannya semoga ke depannya mahasiswa kami semakin mengerti tentang pasar modal, dan ke depannya kita bisa terus bekerja sama," ujar Ahmadm, Senin (28/10/2024).

Dalam pemaparannya, Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw menjelaskan bahwa investasi harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan.

"Investing as a lifestyle perlu ditanamkan sejak dini. Dengan membangun kebiasaan berinvestasi reksa dana, kita dapat belajar untuk membangun kestabilan finansial," ujar Frima.

