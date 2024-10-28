Resmikan Galeri Investasi di SMK Negeri 41 Jakarta, MNC Sekuritas: Jadi Pusat Edukasi Pasar Modal

JAKARTA - MNC Sekuritas bersama dengan Bursa Efek Indonesia meresmikan Galeri Investasi Edukasi di SMK Negeri 41 Jakarta pada hari ini Senin (28/10/2024).

Dengan diresmikannya Galeri Investasi Edukasi ini, MNC Sekuritas telah memiliki 127 Galeri Investasi.

“Dengan didirikannya Galeri Investasi ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi pasar modal, terutama bagi siswa dan siswi, guru dan masyarakat,” kata Direktur Capital Market MNC Sekuritas, Afen saat ditemui di SMKN 41 Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Afen menjelaskan, saat ini MNC Sekuritas telah memiliki 73 Galeri Investasi konvensional, 20 Galeri Investasi Syariah, 28 Galeri Investasi Edukasi dan 6 Galeri Investasi Digital.

Sepanjang Januari hingga September, MNC Sekuritas juga sudah menggelar berbagai kegiatan edukasi dan literasi investasi dengan total peserta 92 ribu orang. Afen menambahkan, kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai pihak, utamanya Bursa Efek Indonesia.