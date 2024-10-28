MNC Bank Peduli Lingkungan Lewat Konservasi Hutan Mangrove, Kontribusi Wujudkan Sustainability Development Goals

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, melaksanakan program kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi konservasi hutan mangrove yang dilakukan di Hutan Lindung Mangrove, Kapuk, Jakarta Utara, Senin (28/10/2024).

Aksi ini merupakan bentuk nyata komitmen MNC Bank dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan sekitar baik di darat maupun laut, sekaligus sebagai salah satu kegiatan dalam merayakan hari jadi MNC Bank yang memasuki 1 dekade.

Corporate Secretary Group Head MNC Bank Heru Sulistiadhi mengatakan, partisipasi MNC Bank dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

“Di usia kami yang telah memasuki 1 dekade, kami senantiasa berupaya untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat luas dan lingkungan sekitar. Pada kegiatan hari ini kami telah menanam 200 bibit mangrove yang bertujuan untuk dapat menjaga kelestarian ekosistem lingkungan darat dan laut, sekaligus sebagai upaya mitigasi terjadinya abrasi di wilayah pesisir pantai,” papar Heru saat ditemui di Hutan Lindung Mangrove, Senin (28/10/2024).

“Inisiatif ini sejalan dengan SDGs pada poin 13 terkait penanganan perubahan iklim, poin 14 terkait pelestarian ekosistem lautan, dan poin 15 terkait pelestarian ekosistem daratan,” imbuh Heru.