MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |16:22 WIB
JAKARTA - MNC Bank Cabang Palembang resmi menyerahkan hadiah utama berupa satu unit mobil Mercedes Benz C300 AMG Line kepada nasabah pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank.

Penyerahan hadiah ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT MNC Bank ke-11 yang berlangsung di Kantor Cabang Palembang, Jalan Lingkaran Nomor 1, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Hadiah mewah tersebut diberikan kepada Alfony Indradjaja, nasabah asal Palembang, melalui pengundian yang telah dilaksanakan di kantor pusat MNC Bank pada September 2025 lalu. Pada kesempatan ini, Gabriella Pribadi, anak sekaligus perwakilan pemenang, hadir langsung untuk menerima hadiah.

Meski awalnya sempat tidak menyangka ketika diumumkan sebagai pemenang, ia mengaku sangat bersyukur atas hadiah yang diterima keluarganya.

“Lumayan senang ya bisa ikut berkontribusi. Semoga ke depan MNC Bank semakin maju, berkembang, dan menjadi bank masa kini. Saya gak nyangka karena mewakili mamah saya, belum pernah mendapatkan hadiah seperti ini. Rasanya bersyukur dan senang sekali,” ungkapnya.

Melalui program Tabungan Dahsyat Arisan dan berbagai inovasi produk seperti tabungan Motion Cuan dengan bunga kompetitif serta Motion Bank sebagai aplikasi layanan digital serba bisa, MNC Bank terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan yang berorientasi pada nasabah.

 

