Gerakan Lingkungan Berseri, MNC Bank Komitmen Dukung Target Net Zero dan SDGs

Gerakan “Lingkungan Berseri” (Bersih dan Lestari) yang digelar di Kebun Agrowisata Cilangkap. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menegaskan komitmen Net Zero Emission dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui gerakan “Lingkungan Berseri” (Bersih dan Lestari) yang digelar di Kebun Agrowisata Cilangkap, Jakarta, hari ini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-11 MNC Bank sekaligus wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan.

Kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan MNC Peduli dan Filantra dengan fokus pada pelestarian ekosistem darat dan air di kawasan Agrowisata Cilangkap.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Kepatuhan MNC Bank, Tiolina Tumanggor; Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Taufik Yulianto; Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman DKI Jakarta, Iwan Indriyanto; serta General Manager Filantra, Azlia Sovni.

Direktur Kepatuhan MNC Bank, Tiolina Tumanggor, mengatakan MNC Bank menjadi perusahaan pertama yang melaksanakan kegiatan pelestarian di Kebun Agrowisata Cilangkap dengan menanam berbagai bibit pohon produktif seperti mangga, jambu, dan rambutan.

Selain itu, dilakukan pula penebaran bibit ikan di waduk kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem air.

Tiolina Tumanggor menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen MNC Bank untuk terus berperan aktif dalam upaya mencapai target Net Zero dan SDGs.

“Di usia MNC Bank yang telah memasuki 11 tahun, kami senantiasa berupaya memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Penanaman bibit pohon produktif ini tidak hanya bernilai ekologis dan ekonomis, tetapi juga membantu penyerapan karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer untuk mitigasi perubahan iklim,” ujar Tiolina.

Ia menambahkan, pelestarian ekosistem air menjadi perhatian penting dalam program Lingkungan Berseri.

“Penebaran bibit ikan yang kami inisiasi sejalan dengan upaya konservasi sumber daya perikanan dan pelestarian lingkungan di wilayah ini,” jelasnya.

Selain fokus pada kelestarian lingkungan, MNC Bank juga aktif berkontribusi pada pencapaian pilar pertama SDGs, yaitu Pembangunan Sosial, melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan.