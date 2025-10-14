Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah

JAKARTA - Memasuki usianya yang akan genap 11 tahun pada 15 Oktober mendatang, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group menghadirkan beragam promo istimewa kepada nasabah setianya.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan bahwa beragam promo istimewa yang disajikan merupakan bentuk apresiasi dari MNC Bank kepada nasabah yang telah bersama mendampingi MNC Bank hingga saat ini.

“Kami suguhkan beragam promo istimewa sebagai rasa syukur kami dalam merayakan momen spesial ini bersama nasabah. Perjalanan MNC Bank selama 11 tahun tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan kami,” ungkap Rita.

Promo yang disajikan MNC Bank mencakup 3 kategori produk dan layanan antara lain Tabungan, Kartu Kredit, dan layanan perbankan digital MotionBank. Simak deretan promo berikut agar transaksi kamu menggunakan MNC Bank makin menguntungkan.

Tabungan HUT MNC Bank ke-11

Bagi kamu yang belum menjadi nasabah, segera buka Tabungan MNC Bank di Kantor Cabang MNC Bank terdekat. Terdapat beragam hadiah menarik yang langsung kamu dapatkan setelah menjadi nasabah MNC Bank. Untuk syarat dan ketentuannya dapat kamu cek di https://mncbank.co.id/post/11-tahun-terus-berinovasi-dan-tumbuh-bersama

Hadiah Pasti MotionBank

MotionBank hadir sebagai solusi untuk kamu yang ingin menikmati beragam layanan keuangan MNC Bank dengan nyaman dan praktis. Menariknya, pada momen perayaan ulang tahun ke-11 ini MNC Bank telah menyiapkan beragam hadiah istimewa mulai dari motor listrik, smartphone, hingga bonus saldo MotionBank! Semuanya dapat kamu nikmati saat kamu membuka rekening tabungan melalui aplikasi MotionBank. Pelajari ketentuan lengkapnya di https://motionbank.id/promo/program-hadiah-pasti/

Ditraktir Makan dan Belanja – Kartu Kartu Kredit MNC Bank

Nikmati beragam promo diskon dan cashback s.d. Rp111.000 di setiap transaksimu menggunakan Kartu Kredit MNC Bank di berbagai restoran, merchant, dan e-commerce pilihan. Temukan info lengkapnya di sini https://mncbank.co.id/post/promo-selebrasi-11-tahun---ditraktir-kartu-kredit-mnc-bank

Perlu diingat bahwa seluruh kategori promosi yang disampaikan di atas memiliki batas waktu hingga 31 Oktober 2025. Jangan lewatkan keuntungan yang dapat kamu manfaatkan dengan menggunakan ragam jenis produk dan layanan MNC Bank. Untuk syarat serta ketentuan lengkap rangkaian promo tersebut dapat kamu akses di https://mncbank.co.id/post/11-tahun-terus-berinovasi-dan-tumbuh-bersama.

Bagi kamu yang belum memiliki jenis Kartu Kredit MNC Bank, tunggu apalagi? segera ajukan sekarang dengan mudah dan praktis melalui MotionBank. Chief Consumer Business Officer MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan, berbagai promo kartu kredit yang diberikan tersebut merupakan wujud apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada MNC Bank.

"Bagi yang sudah menjadi nasabah dan belum memiliki Kartu Kredit MNC Bank, segera ajukan melalui aplikasi layanan perbankan MotionBank, cepat dan ringkas!” tutup Lukito.