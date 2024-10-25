Ini Deretan Kartu Kredit Co-Branding MNC Bank yang Bisa Dimiliki Lewat MotionBank

JAKARTA - Peran kartu kredit kini tak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup penggunanya, melainkan sering dimanfaatkan juga untuk medukung keuangan sebagai alat transaksi sehari-hari.

Dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran, ditambah berbagai promo menarik yang dapat memudahkan penggunanya untuk menikmati berbagai layanan dan produk dengan lebih hemat.

Namun demikian, tentu banyak dari kalian yang merasa enggan memiliki kartu kredit dikarenakan proses pengajuannya yang membutuhkan waktu, proses, dan dokumen yang cukup rumit. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) hadir untuk menjawab tantangan tersebut, dengan menghadirkan proses pengajuan kartu kredit yang terbilang praktis dan efisien.

MNC Bank telah mengadirkan inovasi layanan perbankan bagi masyarakat yang ingin memiliki kartu kredit. Melalui MotionBank, aplikasi perbankan digital milik MNC Bank, masyarakat kini dapat dengan mudah mengajukan kepemilikan kartu kredit MNC Bank tanpa harus repot dengan proses panjang yang ada. Simak dan ikuti langkah-langkah berikut ini ya:

1. Pertama, pastikan kamu sudah menjadi nasabah MNC Bank. Jika belum, cukup dengan download MotionBank dan ikuti panduannya lewat link ini https://bit.ly/TutorBuRekdanMPay

2. Setelahnya pada halaman utama MotionBank, pilih menu Kartu Kredit lalu klik Ajukan Sekarang

3. Perhatikan dan persiapkan persyaratan pribadi dan persyaratan dokumen untuk mempermudah proses pengajuan, lalu klik Lanjut.

4. Isi data yang dibutuhkan secara lengkap dan klik Lanjut

5. Pilih jenis kartu kredit yang diinginkan, akan muncul nama yang tercetak pada kartu, lalu klik Lanjut

6. Unggah seluruh dokumen yang dibutuhkan, lalu klik Iya, Lanjut

7. Masukkan Passcode lalu klik Lanjut

8. Silahkan cek aplikasi MotionBank secara berkala terkait status aplikasi pengajuan Kartu Kreditnya.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata menyampaikan bahwa terdapat beragam promo istimewa dan fitur unggulan yang disuguhkan MNC Bank di setiap jenis kartu kredit. Masyarakat dapat memanfatkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Setiap jenis kartu kredit yang kami tawarkan memiliki keunggulan masing-masing untuk menjangkau setiap kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam” ungkap Denny.