JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403. IHSG sebelumnya menguat 0,28% ke 7.247 disertai volume pembelian, kembali IHSG belum mampu menembus MA20.
MNC Sekuritas mencermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang membentuk wave c dari wave (ii) sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.
"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (23/1/2024).
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ACES - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 795-805
Target Price: 835, 855
Stoploss: below 780