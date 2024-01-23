Riset MNC Sekuritas: IHSG Akan Menguji Kembali 7.278-7.307

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403. IHSG sebelumnya menguat 0,28% ke 7.247 disertai volume pembelian, kembali IHSG belum mampu menembus MA20.

MNC Sekuritas mencermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang membentuk wave c dari wave (ii) sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (23/1/2024).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ACES - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 795-805

Target Price: 835, 855

Stoploss: below 780