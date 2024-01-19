Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat Lagi di Level 7.278

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:51 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat Lagi di Level 7.278
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,73% ke 7,252 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG masih belum mampu menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, dapat dicermati untuk support terdekat di 7,152, worst case scenario apabila IHSG break support tersebut sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7,021-7,111.

"Namun demikian, best case bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7,278-7,307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (19/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,152, 7,045 dan resistance 7,323, 7,403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Telusuri berita finance lainnya
