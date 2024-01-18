Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Resmi Melantai di BEI, Harga Saham Griptha Putra Dibuka Turun 22,33%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |09:35 WIB
Resmi Melantai di BEI, Harga Saham Griptha Putra Dibuka Turun 22,33%
GRPH Melantai di BEI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Griptha Putra Persada Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini Kamis (18/1/2024). Perseroan tercatat di bursa dengan kode GRPH.

Pada perdagangan perdananya, harga saham GRPH dibuka turun 22,33% ke level Rp80. Sebelumnya, perseroan telah menetapkan harga penawaran sebesar Rp103 per saham.

Hingga pukul 09.04 WIB, harga saham GRPH berada di level Rp67 per saham atau terkoreksi 34,95%. Adapun, total saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 51,01 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,56 miliar dan ditransaksikan sebanyak 2.941 kali.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 200 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp20,60 miliar.

Perihal penggunaan dana, sebesar 48,76% akan digunakan untuk peningkatan sarana hotel, secara rinci sebesar 77,45% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan kamar hotel yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian kasur, lemari, dipan, head bed, meja, bangku, gordyn, lampu meja, karpet dan perlengkapan kamar lainnya.

Halaman:
1 2
