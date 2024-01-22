Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak Sideways, Perhatikan Support dan Resisten

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:40 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak Sideways, Perhatikan Support dan Resisten
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu terkoreksi 0,35% ke 7.272 disertai volume penjualan, kembali IHSG belum mampu menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (22/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.200-1.260

Target Price: 1.425, 1.550

Stoploss: below 1.180

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement