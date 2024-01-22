Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak Sideways, Perhatikan Support dan Resisten

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu terkoreksi 0,35% ke 7.272 disertai volume penjualan, kembali IHSG belum mampu menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (22/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.200-1.260

Target Price: 1.425, 1.550

Stoploss: below 1.180