HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Diprediksi Bergerak di Rentang 7.185-7.285

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |07:18 WIB
IHSG Awal Pekan Diprediksi Bergerak di Rentang 7.185-7.285
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan diprediksi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.185 – 7.285.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dilihat dari perdagangan sebelumnya, pengujian level 7.200 nampaknya bisa berjalan hingga akhir bulan ini.

"Sepekan kemarin, terlihat cukup jelas bahwa IHSG masih bergerak dalam range yang mirip, misalnya seperti support 7.185 yang kami sampaikan pada Outlook sebelumnya, di mana itu menjadi support persiapan apabila 7.200 ditembus, dan resistance 7.285 bahkan belum disentuh juga," tulis William dalam analisisnya, Senin (22/1/2024).

Menurut William, IHSG bergerak sangat tenang, konsolidasi namun terlihat jelas juga bahwa yang sedang terjadi adalah pengujian support 7200.

