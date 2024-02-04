Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Komisaris BUMN yang Mundur dan Gabung Ganjar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |13:31 WIB
Daftar Komisaris BUMN yang Mundur dan Gabung Ganjar
Daftar komisaris BUMN yang mundur dan merapat ke Ganjar-Mahfud (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Daftar Dewan Komisaris perusahaan negara yang mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Para komisarin ini resign karena memilih bergabung dalam tim sukses (timses) Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Terbaru, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan cabut dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan tersebut diambil Ahok lantaran mendukung dan ikut mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilu 2024.

Surat pengunduran sempat dipublikasi Ahok melalui akun Instagramnya @basukibtp, sebelum diserahkan Ahok kepada Erick Thohir.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok dalam postingan Instagramnya, dikutip Minggu (4/2/2024).

Tak hanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu, aksi serupa juga sudah dilakukan beberapa anggota Komisaris di BUMN lainnya. Berikut daftarnya:

1. Abdee Slank

Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank, memilih cabut dari Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang dijabatinya sejak Mei 2021 lalu.

Alasan mendasar gitaris grup band Slank ini karena bergabung bersama timses atau memberi dukungan politik untuk Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pengunduran diri dikonfirmasi langsung oleh Abdee saat deklarasi Slank dukung Ganjar-Mahfud, di Gang Potlot Jakarta, Sabtu (20/1/2024) kemarin. Hadir dalam acara itu semua personil Slank, para Slankers dan Capres-Cawapres nomor urut 3.

