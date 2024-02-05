Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Dukung Penerbitan Sertifikat Halal untuk Asosiasi Pedagang Mie Bakso Yogyakarta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |21:52 WIB
Pegadaian Dukung Penerbitan Sertifikat Halal untuk Asosiasi Pedagang Mie Bakso Yogyakarta
Pegadaian dukung penerbitan sertifikat halal untuk Apmiso Yogyakarta. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

YOGYAKARTA – PT Pegadaian melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), mengambil langkah strategis dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan sertifikat halal bagi 60 pelaku usaha mie dan bakso yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso) Yogyakarta pada periode Desember 2023 hingga akhir Januari 2024.

Melalui program kemitraan ini, PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Dukungan ini mencakup edukasi tentang pentingnya sertifikat halal, pendampingan proses sertifikasi, serta pembiayaan bagi pelaku usaha yang memerlukan bantuan dana untuk memenuhi standar sertifikasi halal.

"Kami menyadari pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu seluruh pelaku UMKM,” ungkap Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta pada Senin (05/02).

Halaman:
1 2 3
