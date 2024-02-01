Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Sabet Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |22:41 WIB
Pegadaian Sabet Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024
Pegadaian sabet penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – PT Pegadaian telah berpengalaman lebih dari satu abad dan berkemampuan untuk terus memberikan performa terbaik di tengah berbagai kondisi ekonomi di Indonesia.

Atas performanya yang luar biasa, PT Pegadaian dinobatkan sebagai “Diamond Living Legend Company in Realizing Society Welfare Through Innovative and Inclusive Products and Services” dalam ajang penghargaan prestisius Indonesia Living Legend Companies Awards yang berlangsung di JS Luwansa Hotel Jakarta pada Rabu (31/01).

Mengusung tema “Memaksimalkan Potensi untuk Bertahan di Lingkungan Bisnis yang Dinamis”, awarding night ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla sebagai Keynote Speaker.

Plh Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Dodi Pardomuan S berkesempatan mewakili perusahaan untuk menerima penghargaan.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi salah satu bukti bahwa Pegadaian senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga tumbuh menjadi perusahaan unggul dan siap bersaing.

