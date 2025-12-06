Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra

Alfamart kembali menyalurkan tambahan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra. (Foto: dok Alfamart)

JAKARTA — Alfamart kembali menyalurkan tambahan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra. Sebanyak 60 truk berisi kebutuhan mendesak senilai Rp2 miliar dikirim secara bertahap melalui posko penanggulangan bencana daerah dan pihak lainnya sejak Senin (1/12/2025).

Bantuan tersebut merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart, berkolaborasi dengan Yayasan Dato Low & Susanto, Aprindo, serta kementerian dan lembaga terkait yang turut berkontribusi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan.

Mendukung percepatan distribusi bantuan, Alfamart bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melepas 10 truk logistik bantuan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk diangkut menggunakan pesawat Hercules menuju Aceh.

Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan bahwa perusahaan merasakan duka yang dialami masyarakat di Sumatra. Karena itu, Alfamart mengerahkan bantuan cepat sebagai bagian dari respons tanggap darurat.

“Duka yang terjadi di Sumatra adalah duka kita bersama. Karena itu, mari kita saling berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Solihin saat melepas iringan truk logistik menuju Bandara Halim, Jumat (5/12/2025).