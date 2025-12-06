Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya

Atik Untari , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |09:29 WIB
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
Ilustrasi BBNKB. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi sebagian warga Jakarta, mendapatkan kendaraan melalui jalur hibah, baik dari keluarga maupun pihak lain, sering kali diikuti oleh tanda tanya besar: Apakah harus membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)? Beban ini, yang acap kali terasa memberatkan, kini menemui titik terang melalui kebijakan baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejatinya, BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor, tidak peduli apakah itu karena jual-beli, tukar-menukar, warisan, apalagi hibah. Prinsip dasarnya adalah selama hak kepemilikan berpindah tangan, BBNKB wajib dibayarkan.

Pembebasan Beban di Tengah Peralihan

Namun, sejak 5 Januari 2025, melalui regulasi baru Pemprov DKI Jakarta, kendaraan yang diperoleh dari hibah kini dibebaskan dari BBNKB, dengan satu catatan penting bahwa hibah tersebut bukan merupakan penyerahan pertama (yaitu, kendaraan yang statusnya sudah seken/bekas).

Ini berarti, jika Anda menerima mobil atau motor yang sebelumnya sudah tercatat sebagai 'bekas', biaya BBNKB tidak lagi menjadi tanggungan Anda. Kebijakan ini berlaku secara universal, tidak hanya terbatas pada hibah antaranggota keluarga inti, tetapi juga pihak-pihak lain. Tujuannya jelas, yakni untuk meringankan beban masyarakat dan menyederhanakan proses administrasi yang seringkali berliku.

Pembebasan ini lahir dari semangat keadilan perpajakan, khususnya untuk:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188003//angkasatour-no98_large.jpg
Rekomendasi Travel Agency Terpercaya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3187994//aplikasi_investasi-Nm8Y_large.jpg
8 Aplikasi Investasi Terbaik di Indonesia untuk Investor Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/623/3187987//nscad_art_supply-v9SU_large.jpg
Kenapa Barang di Toko Kreatif Sekarang Lebih Variatif dari Sebelumnya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement