HOME FINANCE

Warga Jakarta Perlu Tahu, Ini Bedanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |22:21 WIB
Warga Jakarta Perlu Tahu, Ini Bedanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kenali perbedaan pajak dan retribusi daerah. (Foto: dok freepik/8photo)
JAKARTA — Sebagai ibu kota, Jakarta selalu berupaya menghadirkan fasilitas dan kenyamanan bagi warganya melalui pendapatan daerah, salah satunya pajak. Namun, ternyata pendapatan daerah tak hanya berasal pajak saja, tetapi juga retribusi daerah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, retribusi daerah juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Meski keduanya merupakan pungutan dari masyarakat, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami,” tuturnya.

Mengenal Pajak Daerah 

Morris mengungkapkan, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung. 

“Artinya, manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran pajak tidak diberikan secara spesifik kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk kebutuhan umum,” ucapnya.

