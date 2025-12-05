Advertisement
HOME FINANCE

8 Aplikasi Investasi Terbaik di Indonesia untuk Investor Modern

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |13:59 WIB
8 Aplikasi Investasi Terbaik di Indonesia untuk Investor Modern
Ilustrasi aplikasi investasi. (Foto: dok freepik/wirestock)
JAKARTA – Di era digital, berinvestasi kini semakin mudah diakses berkat kehadiran berbagai aplikasi investasi di Indonesia. Kemudahan, keamanan, dan keragaman produk menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk mulai menanam modal.

Dari sekian banyak pilihan yang tersedia, berikut 8 aplikasi investasi terbaik di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh BAPPEBTI dan OJK, menawarkan fitur unggulan bagi investor pemula hingga profesional.

Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya menawarkan akses ke saham dan reksa dana, tetapi juga aset digital seperti kripto dan emas, memungkinkan diversifikasi aset dalam satu genggaman.

Daftar 8 Aplikasi Investasi Terbaik di Indonesia 

Berikut adalah daftar komprehensif 8 aplikasi yang paling direkomendasikan untuk menunjang perjalanan investasi Anda.

1. Bibit

Bibit memposisikan diri sebagai aplikasi investasi yang ideal bagi pemula. Dengan fitur Robot Advisor, aplikasi ini mampu merekomendasikan portofolio reksa dana secara otomatis berdasarkan profil risiko pengguna, menghilangkan kerumitan bagi yang baru memulai.

Investasi bisa dimulai dari nominal yang sangat kecil, dengan minimal pembelian reksa dana hanya Rp10.000.

2. Reku

