HOME FINANCE

Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:39 WIB
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
Peluncuran kampanye baru bertajuk Semangat AQUA, Semangat Kita dibuka dengan peluncuran Jersey Pemain ke-12. (Foto: dok AQUA)
A
A
A

JAKARTA - AQUA bersama PSSI resmi meluncurkan kampanye baru bertajuk “Semangat AQUA, Semangat Kita”, sebuah ajakan bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan semangat kolektif dalam mendukung Garuda Squad, pada Jumat (5/12/2025).

Kampanye ini dibuka dengan peluncuran Jersey Pemain ke-12, simbol apresiasi bagi para pendukung setia dan “pejuang keseharian” yang selama ini ikut menguatkan perjuangan Timnas.

Sebagai Air Mineral Resmi Tim Nasional Indonesia sejak 2024, AQUA melihat bahwa perjalanan Timnas tak lepas dari kerja keras banyak pihak, mulai dari pelatih, kitman, tim pendukung, keluarga, hingga jutaan suporter yang selalu hadir mengalirkan semangat.

VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menegaskan, “Selama lebih dari lima dekade, AQUA telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat yang sama terlihat dalam perjuangan Garuda Squad, termasuk para pejuang keseharian yang bekerja tanpa sorotan.”

“Custom Jersey Pemain Ke-12 adalah simbol apresiasi bagi mereka yang menjaga semangat sepak bola tetap hidup. Kami juga dengan bangga mengumumkan perpanjangan kerja sama dengan PSSI, sehingga AQUA dapat terus menjadi air mineral resmi tim nasional sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, imbuhnya, AQUA tak henti-hentinya mengajak seluruh masyarakat agar terus mendukung Timnas Indonesia, termasuk Timnas U22 di SEA Games nanti.

