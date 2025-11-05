Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota

JAKARTA — Alfamart Sahabat Posyandu sukses digelar di 34 kota dan menjangkau 3.400 lebih ibu dan anak selama Oktober 2025. Kolaborasi dengan Cussons Baby ini memberikan pelayanan posyandu maksimal dengan menggandeng kader dan dinas kesehatan setempat. Peluncuran program diresmikan di Alfamart Cisauk, Tangerang, Kamis (16/10).

Program yang menyasar ibu dan anak ini, memberikan berbagai manfaat seperti, vitamin, cek tumbuh kembang anak, hingga Pemberian Makanan Tambahan (PMT) guna menambah nutrisi pertumbuhan anak.

“Alfamart terus menjalankan komitmennya untuk turut serta menjadi bagian dari tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat," ucap Corporate Communications General Manager Alfamart Rani Wijaya dalam keterangannya.

"Dimulai dari inisiatif program Alfamart Sahabat Posyandu pada awal 2023 lalu, program ini masih terus eksis hingga saat ini dengan telah menjangkau puluhan ribu ibu dan anak di berbagai daerah,” tuturnya.

Program tersebut, kata Rani, turut melibatkan kader posyandu dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan pelayanan maksimal yang didapat.