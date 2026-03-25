Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP di RI Jelang April 2026

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP hari ini, Rabu 25 Maret 2026. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia di level USD100 per barel, menarik untuk diketahui harga BBM yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi tidak naik meski harga minyak dunia tembus USD100 per barel. Namun, kini pemerintah mulai mengambil kebijakan penghematan BBM, salah satunya dengan Work From Home (WFH) sehari tiap pekan. Upaya ini untuk menghemat BBM.

Namun, untuk BBM non subsidi seperti Pertamax cs biasanya akan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Harga BBM non subsidi terbaru akan diumumkan dan berlaku setiap awal bulan yakni pada 1 April 2026.

Di berbagai negara tertangga juga tengah dilakukan penghematan BBM. Bahkan, Filipina sudah mengumumkan darurat energi nasional. Krisis BBM ini membuat lonjakan harga BBM di Filipina.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Berikut ini, daftar harga terbaru BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP di Indonesia jelang April 2026.