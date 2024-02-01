Program Pegadaian Poin Periode II Temukan Pemenangnya

JAKARTA – Setelah sukses menggelar Pengundian Pegadaian Poin Periode I pada September 2023, Pegadaian kembali mengundi nasabah yang meraih Pegadaian Poin Periode II pada Rabu (31/01).

Pengundian Pegadaian Poin Periode II ini disaksikan langsung oleh pihak dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial DKI Jakarta dan pihak Notaris sesuai dengan aturan dan keabsahan pengundian yang berlaku.

Pada periode ini, nasabah memperebutkan hadiah 12 Sepeda Motor, 12 Handphone Samsung Galaxy S23+, Playstation, puluhan Tabungan Emas, hingga Grand Prize Nasional yaitu 1 keping Emas Batangan seberat 500gr dan juga 12 Unit Mobil Wuling Air Ev.

Senior Vice President Pemasaran PT Pegadaian Yudi Sadono mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada nasabah yang telah setia bertransaksi produk dan layanan Pegadaian.

“Program ini sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami (Pegadaian), poin yang sudah dikumpulkan nasabah selama bertransaksi di Pegadaian dapat ditukar menjadi benefit. Salah satu benefit yang didapatkan adalah menukarkan kupon untuk mengikuti undian Pegadaian Poin yang akan diundi beberapa saat lagi,” ujar Yudi.

Pengundian berhak diikuti oleh nasabah yang sudah menukarkan poin menjadi kupon undian dalam rentang waktu September sampai Desember 2023. Poin tersebut didapatkan melalui bertransaksi, baik di Outlet Pegadaian maupun di aplikasi Pegadaian Digital.

Animo nasabah yang sangat tinggi pada program undian Pegadaian Poin terbukti dari total kupon undian mulai dari periode I hingga periode II yang sudah ditukarkan selama program berlangsung yaitu sebanyak 28.700.106 kupon dari total 107.545 nasabah yang mengikuti undian.