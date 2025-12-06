Advertisement
HOME FINANCE

Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |17:21 WIB
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
PTFI raih GeoInnovation Award 2025 atas inovasi pemanfaatan teknologi geospatial. (Foto: dok Freeport)
JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) meraih GeoInnovation Award 2025 untuk kategori Sustainability Impact dari Environmental Systems Research Institute (Esri) Indonesia. 

“Freeport unggul karena menjadi pionir dalam menerapkan teknologi geospatial di sektor keselamatan karyawan. Pendekatan ini jarang diterapkan di industri dan menjadi contoh inspiratif dalam mendukung praktik operasi yang lebih bertanggung jawab,” kata Perwakilan Dewan Juri GeoInnovation Award 2025 Ronald Adrianta usai penyerahan penghargaan di Jakarta, Kamis (4/12/2025). 

PTFI terima penghargaan GeoInnovation Award 2025. (Foto: dok Freeport)
PTFI saat menerima penghargaan GeoInnovation Award 2025. (Foto: dok Freeport)

Senior Vice President Geoengineering and Environmental PTFI Ardhin Yuniar menjelaskan, inovasi teknologi geospatial merupakan solusi strategis untuk efisiensi operasional dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkuat perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan standar operasional di lingkungan kerja kami,” tuturnya. 

Ardhin mengatakan, teknologi geospatial memungkinkan PTFI mengidentifikasi area berisiko kebisingan tinggi secara lebih cepat dan akurat sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien untuk melindungi pekerja.  

1 2
