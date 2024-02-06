Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Hebat! Pegadaian Cetak Laba Rp4,38 Triliun Sepanjang 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |14:31 WIB
Hebat! Pegadaian Cetak Laba Rp4,38 Triliun Sepanjang 2023
Pegadaian cetak laba bersih Rp4,38 triliun sepanjang 2023. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Menunjukkan pencapaian yang semakin berkilau, PT Pegadaian mencatatkan kinerja positif pada 2023 dengan mencetak laba bersih sebesar Rp4,38 triliun. Pencapaian ini tumbuh 32,7 persen dibandingkan 2022 sebesar Rp3,30 triliun.

Kinerja yang positif ini didukung oleh peningkatan Outstanding Loan (OSL) tertinggi dalam 3 tahun terakhir yang pernah dihasilkan oleh Pegadaian, yaitu sebesar 14,4 persen dari Rp59,1 triliun pada 2022 menjadi Rp67,6 triliun.

Aset perusahaan juga turut mengalami peningkatan sebesar 12,6 persen dari Rp73,33 triliun pada 2022 menjadi Rp82,6 triliun pada 2023. Tidak hanya itu, kualitas pembiayaan Pegadaian pun dinilai semakin sehat dengan adanya penurunan NPL yang signifikan dari sebelumnya 1,2 persen pada 2022 menjadi 0,85 persen pada 2023.

Melalui pencapaian tersebut, Pegadaian berhasil meningkatkan ROA (Return on Asset) sebesar 5,6 persen dan ROE (Return on Equity) sebesar 14,33 persen serta Pegadaian mengalami rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) terendah dalam beberapa tahun belakang, yaitu sebesar 66,10 persen pada 2023.

“Atas nama manajemen dan seluruh Insan Pegadaian, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang loyal terhadap perusahaan dengan memanfaatkan produk dan layanan Pegadaian,” ucap Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan dalam konferensi pers yang digelar di Minitheatre Pegadaian, Jakarta (06/02).

“Alhamdulillah, selama 2023 jumlah nasabah sampai 31 Desember 2023 tercatat naik 9,7 persen dari 21,9 juta orang menjadi 24 juta orang,” tuturnya.

Memasuki 2024, Pegadaian berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menghasilkan kinerja terbaik dengan melebarkan sayapnya dalam mengembangkan ekosistem emas. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184254//bri_program_yok_kita_gas-DxAR_large.jpeg
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/1/3184239//kemenbud_museum_topeng-kW54_large.jpeg
Menbud Tinjau Museum Topeng Cirebon, Dorong Pengembangan Ruang Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184248//pnm_berangkatkan_karyawan_ke_bali-UaDG_large.jpeg
Kinerja Dibalas Pengalaman Berharga, Bentuk PNM Hargai Setiap Detik Perjuangan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement