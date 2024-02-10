Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lebih Besar Gaji Erick Thohir sebagai Menteri BUMN atau Ketum PSSI?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |03:20 WIB
Lebih Besar Gaji Erick Thohir sebagai Menteri BUMN atau Ketum PSSI?
Perbandingan gaji Erick Thohir di BUMN dan PSSI (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Perbandingan gaji Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) VS Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI). Saat ini Erick Thohir mengemban dua jabatan tersebut sekaligus.

Gaji Erick Thohir yang menjabat Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI pun membuat masyarakat bertanya-tanya. Hal itu sebab kedua jabatan tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, tunjangan dan fasilitas lain, dalam, pejabat setingkat menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri adalah sebesar Rp18,64 juta per bulan.

Tak hanya itu, Menteri negara juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya.

