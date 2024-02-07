Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anies Jawab Erick Thohir soal BUMN Jadi Koperasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |08:39 WIB
Anies Jawab Erick Thohir soal BUMN Jadi Koperasi
Capres Anies bicara soal pembubaran BUMN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, membantah adanya ide pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dikonversi menjadi koperasi datang dari tim sukses (timses). Menurutnya, pembubaran perseroan negara merupakan langkah yang tidak masuk akal.

Sebelumnya pembubaran BUMN ramai diberitakan, pasalnya ide tersebut dirumorkan datang dari timses Capres-Cawapres nomor urut 01. Hal itu mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sanggahan usai dikonfirmasi awak media.

Anies menjelaskan, seyogyanya Kementerian BUMN sudah memahami bahwa informasi tersebut tidak rasional, sehingga tidak perlu ditanggapi dan dikutip.

“Jagi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tau ini masuk akal atau tidak. Nah kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan (Menteri BUMN), maka dia tidak sedang menggunakan akal sehat,” ujar Anies saat Desak Anies di Semarang, ditayangkan di akun YouTube Anies Baswedan, Selasa (6/2/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan mempertanyakan akal sehat dan nalar kritis Erick Thohir, lantaran memberikan respon ketika dikonfirmasi wartawan. Anies menegaskan perusahaan pelat merah tidak bakal dihapus alias dibubarkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement