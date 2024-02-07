Anies Jawab Erick Thohir soal BUMN Jadi Koperasi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, membantah adanya ide pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dikonversi menjadi koperasi datang dari tim sukses (timses). Menurutnya, pembubaran perseroan negara merupakan langkah yang tidak masuk akal.

Sebelumnya pembubaran BUMN ramai diberitakan, pasalnya ide tersebut dirumorkan datang dari timses Capres-Cawapres nomor urut 01. Hal itu mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sanggahan usai dikonfirmasi awak media.

Anies menjelaskan, seyogyanya Kementerian BUMN sudah memahami bahwa informasi tersebut tidak rasional, sehingga tidak perlu ditanggapi dan dikutip.

“Jagi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tau ini masuk akal atau tidak. Nah kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan (Menteri BUMN), maka dia tidak sedang menggunakan akal sehat,” ujar Anies saat Desak Anies di Semarang, ditayangkan di akun YouTube Anies Baswedan, Selasa (6/2/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan mempertanyakan akal sehat dan nalar kritis Erick Thohir, lantaran memberikan respon ketika dikonfirmasi wartawan. Anies menegaskan perusahaan pelat merah tidak bakal dihapus alias dibubarkan.