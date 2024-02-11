Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

122.134 Penumpang Naik Kereta Tinggalkan Jakarta Jelang Pemilu 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |19:03 WIB
122.134 Penumpang Naik Kereta Tinggalkan Jakarta Jelang Pemilu 2024
Penumpang Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – KAI Daop 1 Jakarta melaporkan 122.134 masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat (KA) jarak jauh. Proses keberangkatan melalui Stasiun Daop 1 Jakarta, yakni Stasiun Senen, Gambir, Jakarta kota, Jatinegara, Karawang, Bekasi, Cikampek, dan Cikarang.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan perjalanan 122.134 penumpang terjadi sejak 8-11 Februari 2024 atau menjelang pencoblosan pada pemilihan umum (pemilu) tahun ini. Dia juga memastikan angka ini masih akan terus bertambah.

“Total (penumpang) 122.134 orang, masih dapat berubah. Note, Stasiun lain di Daop 1 Jakarta yaitu, Bekasi, Cikampek, Cikarang, Jakarta kota, Jatinegara dan Karawang,” ujar Ixfan kepada MNC Portal, Minggu (11/2/2024).

Ixfan merinci keberangkatan melalui Stasiun Gambir sebanyak 39.692 penumpang, Stasiun Pasar Senen sebesar 58.347 orang, dan Stasiun lain di Daop 1 Jakarta 24.095 penumpang.

Meiriza (35), salah satu penumpang kereta api, mengatakan dirinya dan keluarga akan melakukan perjalanan ke Surabaya, setelah menikmati liburan di Jakarta. Mereka memilih waktu keberangkatan di hari Minggu sore, lantaran keesokan hari akan kembali beraktifitas.

Halaman:
1 2
