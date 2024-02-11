Long Weekend, 964.105 Tiket Kereta Api Ludes Terjual

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat total tiket kereta api (KA) jarak jauh yang sudah terjual mencapai 964.105. Angka ini tercatat sejak 6-11 Februari 2024 atau periode libur panjang Imlek tahun ini.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan angka tertinggi penjualan tiket terjadi jumlah 180.668 tiket pada Kamis, (8/2/2024).

“Jumlah tertinggi penjualan tiket pada periode long weekend Imlek terjadi pada Kamis, 8 Februari 2024 dengan jumlah 180.668 tiket,” ujar Joni, Minggu (11/2/2024).

Adapun, total tempat duduk kereta api jarak jauh yang disediakan KAI sepanjang libur Imlek ini sebanyak 866.079.

“Okupansi 111 persen dari tempat duduk yang disediakan. Angka lebih dari 100 persen menunjukkan penumpang dinamis yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir,” papar dia.