86 Ribu Penumpang Naik Kereta Whoosh Selama Libur Panjang Imlek 2024

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat 86 ribu penumpang kereta cepat Whoosh selama periode libur panjang Isra Miraj dan Imlek.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan lonjakan terjadi menyusul aktivitas liburan.

“Pada periode 7 sampai dengan 11 Februari telah mencapai 86 ribu tiket. Jumlah ini akan terus bertambah seiring penjualan yang terus berlangsung,” kata Eva dalam keterangan Minggu (11/2/2024).

Detilnya, total penumpang yang telah diberangkatkan pada 7 s.d 9 Februari mencapai 56 ribu penumpang. Adapun puncaknya terjadi pada 8 Februari sebanyak 20 ribu penumpang.

Eva menuturkan pada momen liburan kali ini, penumpang meningkat hingga 50 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Sebagai bentuk antisipasi, KCIC telah menambah perjalanan hingga totalnya mencapai mencapai 48 perjalanan per hari.