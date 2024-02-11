Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

86 Ribu Penumpang Naik Kereta Whoosh Selama Libur Panjang Imlek 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |15:37 WIB
86 Ribu Penumpang Naik Kereta Whoosh Selama Libur Panjang Imlek 2024
Kereta Cepat Jakarta Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat 86 ribu penumpang kereta cepat Whoosh selama periode libur panjang Isra Miraj dan Imlek.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan lonjakan terjadi menyusul aktivitas liburan.

“Pada periode 7 sampai dengan 11 Februari telah mencapai 86 ribu tiket. Jumlah ini akan terus bertambah seiring penjualan yang terus berlangsung,” kata Eva dalam keterangan Minggu (11/2/2024).

Detilnya, total penumpang yang telah diberangkatkan pada 7 s.d 9 Februari mencapai 56 ribu penumpang. Adapun puncaknya terjadi pada 8 Februari sebanyak 20 ribu penumpang.

Eva menuturkan pada momen liburan kali ini, penumpang meningkat hingga 50 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Sebagai bentuk antisipasi, KCIC telah menambah perjalanan hingga totalnya mencapai mencapai 48 perjalanan per hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159/whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183166/kereta_cepat_whoosh-bvX3_large.jpg
Berikut Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183022/whoosh-xKHz_large.jpg
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182775/purbaya-ekuT_large.jpeg
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182772/purbaya-9HwS_large.jpg
Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement