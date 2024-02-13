Beras Langka dan Mahal karena Bansos? Ini Kata Bulog

JAKARTA – Penyaluran bansos disebut sebagai penyebab mahal dan langkanya beras. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa penyaluran bantuan pangan menyebabkan kelangkaan beras di ritel modern.

"Tidak, saya jawab, tidak, tidak, tegas! Kenapa? Baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama sama dan dialokasikan bersama," jelasnya dalam Diskusi Media perihal Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Diungkapkan Bayu, alasan importasi 2 juta ton tahun ini sejatinya karena untuk bantuan pangan dan SPHP.

"Jadi tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok penyaluran SPHP lebih sulit, tidak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bayu juga memastikan penyaluran beras bantuan 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini proses penyalurannya tengah dihentikan sementara akan kembali dilanjutkan. Bayu bilang, alasan pemberhentian sementara i lantaran pihaknya menghormati proses pemilu yang akan berlangsung pada Rabu (14/2/2024) besok.

"Lusa (15/2/2024), bantuan pangan sudah dimulai lagi. Kita menghentikan sementara buat menghormati proses Pemilu. Daripada nanti timbul fitnah dan segala macam. Jadi dihentikan dulu sampai besok. Insya Allah (setelahnya) langsung ada bantuan pangan," terang Bayu.