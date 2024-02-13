Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bawaslu Hadiri Acara Erick Thohir yang Kumpulkan Generasi Milenial dan Gen Z

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |21:13 WIB
Bawaslu Hadiri Acara Erick Thohir yang Kumpulkan Generasi Milenial dan Gen Z
Bawaslu Pantau Acara BUMN Next-Gen. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta hadir di acara BUMN Next-Gen, sebuah acara yang memberikan inspirasi dan inovasi bagi generasi milenial dan Gen Z di lingkup perusahaan pelat merah.

Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan, kehadiran kedatangan pihaknya untuk melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada kampanye terselubung di gelaran BUMN Next-Gen karena dalam masa tenang.

“Kami datang ke acara ini memastikan kegiatan milenial BUMN ini tidak ada kampanye karena sekarang kan masuk masa tenang,” ujar Benny saat ditemui MNC Portal di lokasi, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Tak hanya Bawaslu DKI Jakarta, BUMN Next-Gen juga didatangi pihak kepolisian hingga kejaksaan. Benny menegaskan keberadaan lembaga pengawas pemilu ini hanya semata-mata memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di H-1 pemilihan umum 2024.

“Jadi, tidak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, sehingga kami datang bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Bawaslu, jadi kami tengah mengawasi dan memastikan kegiatan ini tidak ada unsur kampanye,” paparnya.

Bawaslu DKI Jakarta, lanjut dia, telah memberikan pemberitahuan kepada panitia agar gelaran BUMN Next-Gen tidak ditunggangi kepentingan kampanye Capres-Cawapres hingga Calon Legislatif. Dia memastikan, bila ada pelanggaran maka akan segera diproses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement