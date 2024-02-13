Bawaslu Hadiri Acara Erick Thohir yang Kumpulkan Generasi Milenial dan Gen Z

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta hadir di acara BUMN Next-Gen, sebuah acara yang memberikan inspirasi dan inovasi bagi generasi milenial dan Gen Z di lingkup perusahaan pelat merah.

Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan, kehadiran kedatangan pihaknya untuk melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada kampanye terselubung di gelaran BUMN Next-Gen karena dalam masa tenang.

“Kami datang ke acara ini memastikan kegiatan milenial BUMN ini tidak ada kampanye karena sekarang kan masuk masa tenang,” ujar Benny saat ditemui MNC Portal di lokasi, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Tak hanya Bawaslu DKI Jakarta, BUMN Next-Gen juga didatangi pihak kepolisian hingga kejaksaan. Benny menegaskan keberadaan lembaga pengawas pemilu ini hanya semata-mata memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di H-1 pemilihan umum 2024.

“Jadi, tidak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, sehingga kami datang bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Bawaslu, jadi kami tengah mengawasi dan memastikan kegiatan ini tidak ada unsur kampanye,” paparnya.

Bawaslu DKI Jakarta, lanjut dia, telah memberikan pemberitahuan kepada panitia agar gelaran BUMN Next-Gen tidak ditunggangi kepentingan kampanye Capres-Cawapres hingga Calon Legislatif. Dia memastikan, bila ada pelanggaran maka akan segera diproses.