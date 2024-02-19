Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS 2024 Dipastikan Cair Sebelum Lebaran, Catat Tanggalnya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:05 WIB
THR PNS 2024 Dipastikan Cair Sebelum Lebaran, Catat Tanggalnya
THR PNS 2024 Dipastikan Cair Sebelum Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - THR PNS 2024 dipastikan cair sebelum Lebaran 2024. Pembahasan pencairan THR PNS 2024 dan gaji ke-13 PNS sudah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani melaporkan THR dan gaji ke-13 PNS ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini.

"Saya melaporkan pada bapak Presiden untuk persiapan pembayaran THR gaji ke-13 kan itu sudah ada di UU APBN 2024," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan THR PNS dan gaji ke-13 dilakukan sekarang lantaran bulan Ramadan akan segera tiba dalam waktu dekat.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum Lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak Presiden," katanya.

