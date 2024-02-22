BLT Rp600 Baru Cair di Bulan Puasa 2024

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu dikabarkan akan cair lagi saat Ramadhan 2024. Sebelumnya, BLT tersebut direncanakan akan cair pada Februari ini.

Namun, jadwal terbaru menunjukkan kemungkinan mundurnya waktu penyaluran BLT tersebut akan dilakukan pada Maret 2024.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mengatakan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencana tersebut akan direalisasikan bertepatan dengan bulan Ramadhan nanti.

"Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga," kata Airlangga.

Sebagai informasi, bantuan yang dimaksud Airlangga di atas merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bukan BLT. BPNT ini akan diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meski demikian, BPNT tersebut tetap akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang senilai Rp200.000 per bulan. Jumlah tersebut akan dibagikan dalam waktu dua bulan sekali.