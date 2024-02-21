Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Penyebab Kenapa Tidak Dapat BLT Lagi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:08 WIB
Ini Penyebab Kenapa Tidak Dapat BLT Lagi
Ilustrasi penyebab tidak dapat BLT ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada penyebab kenapa kamu tidak dapat BLT lagi dari Pemerintah. Adapun bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu dikabarkan segera cair lagi pada bulan ini.

Namun demikian tidak semua masyarakat bisa mendapatkan BLT. Pasalnya hanya masyarakat yang terdaftar bisa dapat bantuan sosial tersebut. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui beberapa syarat agar bisa mendapatkan BLT.

Lantas apa penyebab kenapa kamu tidak dapat BLT lagi dari Pemerintah? Biasanya tidak lengkapnya data yang diberikan. Hal itu sering terjadi pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLT tapi tidak bisa.

Untuk mengambil bansos harus menggunakan data kependudukan seperti KTP. Berikut ini KTP yang berhak terima bansos:

1. Masyarakat yang tergolong miskin

2. Masyarakat yang tergolong rentan miskin

3. Bukan ASN, baik PNS maupun PPPK.

4. Bukan anggota TNI dan Polri

5. Terdata di DTKS Kemensos sebagai penerima PKH atau BPNT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
