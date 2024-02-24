JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau naik Rp3.000 ke level Rp1.136.000 per gram pada hari ini, Sabtu (24/2/2024).
Sedangkan untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, stagnan di level Rp1.028.000 per gram.
Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp618.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.455.000, dan 10 gram Rp10.855.000.
Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.945.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp538.320.000 dan Rp1.076.600.000.
Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.