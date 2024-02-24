Harga Emas Antam Naik Rp3.000 Dibanderol Rp1.136.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau naik Rp3.000 ke level Rp1.136.000 per gram pada hari ini, Sabtu (24/2/2024).

Sedangkan untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, stagnan di level Rp1.028.000 per gram.

BACA JUGA: Harga Emas Naik Imbas Dolar AS Melemah

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp618.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.455.000, dan 10 gram Rp10.855.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.945.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp538.320.000 dan Rp1.076.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.