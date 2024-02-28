Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Mewahnya Interior dan Furnitur Rumah Menteri di IKN

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |03:28 WIB
Intip Mewahnya Interior dan Furnitur Rumah Menteri di IKN
Rumah Menteri di IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengumumkan interior dan furnitur Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri.

"Produk lokal, karena semangatnya betul-betul semaksimal mungkin kalau produk lokal sudah ada maka kita pakai," ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga.

Menurutnya, penggunaan produk lokal di Rumah Tapak Jabatan Menteri diimplementasikan hingga untuk ubin lantai dan lampu.

"Kalau tidak salah produk lampunya dari daerah Boyolali, Jawa Tengah," katanya.

Produk-produk lokal pun, lanjutnya, digunakan untuk interior dan furnitur Istana Negara serta Kantor Presiden di IKN.

Halaman:
1 2
