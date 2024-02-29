Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Demo Buruh, 12 Perjalanan Kereta di Stasiun Gambir Dialihkan ke Jatinegara

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:47 WIB
Ada Demo Buruh, 12 Perjalanan Kereta di Stasiun Gambir Dialihkan ke Jatinegara
12 Perjalanan Kereta Api dialihkan (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian pola operasi pada 12 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Kamis untuk mengantisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh.

“Khusus pada Kamis, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang,” kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dikutip Antara, Kamis (29/2/2024).

Menurutnya, dalam pola operasi normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

Namun, untuk mengantisipasi keterlambatan calon penumpang karena adanya kepadatan lalu lintas akibat aksi unjuk rasa, penyesuaian tersebut pun diterapkan, katanya.

Partai Buruh melalui akun resminya pada media sosial X mencuit pada Rabu (28/2) sore bahwa mereka akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis guna menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih.

Demonstrasi itu akan diikuti oleh ribuan warga dari beragam kalangan di masyarakat, khususnya pekerja dan petani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement