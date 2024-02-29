Ada Demo Buruh, 12 Perjalanan Kereta di Stasiun Gambir Dialihkan ke Jatinegara

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian pola operasi pada 12 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Kamis untuk mengantisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh.

“Khusus pada Kamis, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang,” kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dikutip Antara, Kamis (29/2/2024).

BACA JUGA: Jadwal Pemesanan dan Pembelian Tiket Kereta Api Lebaran 2024

Menurutnya, dalam pola operasi normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

Namun, untuk mengantisipasi keterlambatan calon penumpang karena adanya kepadatan lalu lintas akibat aksi unjuk rasa, penyesuaian tersebut pun diterapkan, katanya.

Partai Buruh melalui akun resminya pada media sosial X mencuit pada Rabu (28/2) sore bahwa mereka akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis guna menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih.

Demonstrasi itu akan diikuti oleh ribuan warga dari beragam kalangan di masyarakat, khususnya pekerja dan petani.