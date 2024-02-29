4 Gedung Bank Negara hingga Pusat Keuangan Dibangun di IKN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menggelar Groundbreaking Tahap 5 pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret 2024. Pada tahap ini, penguatan akan dilakukan di sektor keuangan, telekomunikasi, layanan masyarakat, dan smart city.

Progres ini menunjukkan komitmen Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan targetnya. OIKN bertujuan agar IKN siap beroperasi untuk Upacara Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Kami siap untuk groundbreaking selanjutnya dalam 1-2 bulan ke depan. Kalau sekarang temanya perbankan dan smart city, tema selanjutnya nanti kita lihat layanan apa yang perlu dikembangkan dan saat ini kami terus berproses untuk mengelola ketertarikan investor," ujar Agung dalam keterangan resminya, Rabu (28/2/2024).

Dari sisi perbankan, akan dilakukan groundbreaking oleh 4 perusahaan perbankan terdiri dari 3 perbankan BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan 1 bank lokal asal Kalimatan, Bank Mandiri, BRI, BNI, serta Bank Kaltimtara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan menandatangani PKS dengan Otorita IKN untuk lokasi dimana akan dibangun gedung OJK ke depannya.