Bank Mandiri Bangun Kantor Berbasis Digital di IKN, Jokowi: Kota Ini Akan Beda

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan groundbreaking kantor berbasis digital bertajuk Mandiri Digital Services di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Groundbreaking tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, beserta Jajaran Menteri, Regulator, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita IKN, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, Digital Services Bank Mandiri di IKN ini akan berlokasi di Pusat Layanan Perbankan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang merupakan kawasan strategis dan representatif bagi lembaga negara dan swasta.

Kantor Bank Mandiri ini akan dibangun dengan konsep hijau atau ramah lingkungan dan berbasis digital, sesuai dengan visi IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan.

“Kami berharap dengan hadirnya Mandiri Digital Services di IKN, dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial di IKN, terutama dalam proses transisi dari ibukota saat ini agar dapat berjalan lancar dan sesuai harapan. Kami juga berkomitmen untuk ikut mengembangkan ekosistem jasa keuangan di IKN, bersama dengan lembaga negara dan swasta lainnya yang turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” ujar Darmawan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya turut mengapresiasi Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang membangun kantor berkonsep Digital Services yang dapat melayani masyarakat.

“Saya senang Bank Mandiri segera akan memulai pembangunan kantor khusus untuk Digital Services. Karena saya tahu Livin' by Mandiri sudah 23 juta (pengguna), sangat ‘gede’ sekali," ujar Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Groundbreaking Mandiri Digital Services di IKN.

Presiden menambahkan, nantinya hal tersebut dapat terus berkembang serta ikut mendorong perluasan ekosistem digital di Tanah Air.

“Bayangan saya nanti juga kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun akan mendatangkan digital nomad yang ada di Nusantara kita maka kota ini akan beda dengan kota-kota lain di dunia," imbuhnya.