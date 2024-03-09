Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Nyepi 2024, Ternyata Begini Penyaluran Gas Bumi ke Bali

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |12:30 WIB
Jelang Nyepi 2024, Ternyata Begini Penyaluran Gas Bumi ke Bali
Penyaluran gas bumi selama Nyepi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasokan gas bumi ke Bali selama perayaan Hari Raya Nyepi 2024. Direktur Utama Gagas, Muhammad Hardiansyah memastikan kecukupan pasokan gas bumi yang ada di lokasi pelanggan di Bali selama pelaksanaan Nyepi.

"Untuk memenuhi kebutuhan gas beberapa pelanggan yang harus tetap beroperasi selama Nyepi seperti hotel, maka akan memaksimalkan pengisian Gaslink pada hari Minggu sore (10/3/2024). Selanjutnya proses pengisian akan kami lakukan kembali pada Selasa pagi (12/3/2024)," kata Hardiansyah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Hardiansyah juga menambahkan, bahwa penyaluran Gaslink di Pulau Bali memiliki tantangan tersendiri terutama karena sumber pasokan gas bumi yang belum tersedia di Pulau Bali. Tetapi sebagai bentuk komitmen optimalisasi penyaluran gas bumi ke berbagai daerah di Indonesia sekaligus untuk mendukung target Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, Gagas akan terus memfokuskan dan mengembangkan penyaluran gas bumi sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk Pulau Bali.

Terlebih pengembangan pasar gas bumi melalui CNG di Pulau Bali juga menunjukkan tren positif.

Penyaluran gas bumi di Bali pertama kali sejak awal tahun 2023 melalui Gaslink yaitu penyaluran gas bumi dengan menggunakan moda transportasi Compressed Natural Gas (CNG) yang didatangkan dari wilayah Jawa Timur.

Dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Jawa Timur, Gas Bumi yang telah terkompresi dimasukkan ke dalam truk khusus pembawa gas atau biasa dikenal sebagai Gas Transport Module (GTM) selanjutnya akan menempuh perjalanan darat dan laut sejauh lebih dari 450 km untuk menuju Denpasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jaringan Gas Gas BUMI Gas Bumi Nyepi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/320/2981954/libur-panjang-nyepi-520-ribu-kendaraan-sudah-tinggalkan-jabodetabek-1Ud9V87W79.jpg
Libur Panjang Nyepi, 520 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/320/2786262/301-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabodetabek-pada-hari-nyepi-2023-TbXh9X8Tla.JPG
301 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek pada Hari Nyepi 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/22/320/2785777/sri-mulyani-selamat-hari-raya-nyepi-semoga-selalu-dilimpahkan-damai-cf9SAxefah.jpg
Sri Mulyani: Selamat Hari Raya Nyepi Semoga Selalu Dilimpahkan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/22/320/2785489/899-ribu-kendaraan-diprediksi-tinggalkan-jabotabek-pada-libur-hari-raya-nyepi-2023-9yaP0MPMZD.jpg
899 Ribu Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek pada Libur Hari Raya Nyepi 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/14/320/2377511/hari-raya-nyepi-sri-mulyani-bisa-membawa-kedamaian-YaLVi9di5E.jpg
Hari Raya Nyepi, Sri Mulyani: Bisa Membawa Kedamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/05/320/2026037/hari-raya-nyepi-tol-bali-mandara-tutup-selama-32-jam-QBU7pR2cb3.jpg
Hari Raya Nyepi, Tol Bali Mandara Tutup Selama 32 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement