HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Fadly Faisal dan Fuji

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:04 WIB
Adu Kekayaan Fadly Faisal dan Fuji. (Foto: Okezone.com/IG Fadly)
JAKARTA - Adu kekayaan Fadly Faisal dan Fuji. Kedua bersaudara yang baru beli mobil baru.

Diketahui bahwa Fadly Faisal berjenis Rubicon. Sedangkan Fuji membeli mobil mewah BMW M4.

Bila dilihat, sebenarnya lebih kaya Fadly Faisal atau Fuji?

Fadly sudah tak asing di dunia entertainmenet. Sebab dirinya sudah banyak mendapat tawaran dari beberapa iklan. Dirinya juga pernah didapuk menjadi model untuk single Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup.

Fadly juga meneruskan usaha mediang kakanya Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Sebelum terkenal seperti sekarang, Fadly Faisal terlebih dahulu terjun di dunia modeling.

Dia juga menjadi model untuk beberapa jenis produk, salah satunya menjadi model di Prepp Studio.

Sementara itu, Fuji banyak menjadi brand ambassador untuk sejumlah produk kecantikan hingga gadget.

Diketahui dirinya menjadi brand ambassador dari MS Glow, Fast Slimming Whitening hingga PS Store. Hal ini menjadi salah satu sumber kekayaan dari wanita berusia 21 tahun tersebut.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
