Inilah 7 Sumber Kekayaan Ahmad Dhani, Pentolan Band Dewa 19 yang Punya Harta Melimpah

JAKARTA - Inilah 7 sumber kekayaan Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19 yang punya Harta melimpah. Tidak hanya berbakat dalam bidang musisi, ternyata mantan suami Maia Estianty memiliki perusahaan dari kuliner hingga bisnis properti.

Tentunya beberapa bisnisnya membuat suami dari Mulan Jameela ini melonjak kekayaannya. Apalagi dia bakal menjadi anggota DPR RI.

Inilah 7 sumber kekayaan Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19 yang punya Harta melimpah:

1. Bisnis kuliner

Ahmad Dhani mendirikan bisnis makanan nya yakni Stea. Porsi steak yang dibanderol dengan harga Rp150.000. Tak hanya itu, untuk satu porsi nasi goreng, Ahmad Dhani mematok harga sebesar Rp75.000. Ada juga menu Sate Ayam Estianty seharga Rp95.000

2.Label Rekaman

Ayah dari Al, EL dan Dul ini ternyata mendirikan label rekaman bernama Republik Cinta Management.

Republik Cinta Management (RCM) adalah sebuah perusahaan musik Indonesia yang melakukan aktivitas memanage para musisi, penyanyi, band dan para seniman lain berhubungan dengan musik. Management ini lahir pada Maret 2007[ yang dipelopori oleh Ahmad Dhani, seorang komposer musik dan penulis lagu Indonesia, pentolan Dewa 19.