Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inilah 7 Sumber Kekayaan Ahmad Dhani, Pentolan Band Dewa 19 yang Punya Harta Melimpah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |07:50 WIB
Inilah 7 Sumber Kekayaan Ahmad Dhani, Pentolan Band Dewa 19 yang Punya Harta Melimpah
Ilustrasi kekayaan Ahmad Dhani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 7 sumber kekayaan Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19 yang punya Harta melimpah. Tidak hanya berbakat dalam bidang musisi, ternyata mantan suami Maia Estianty memiliki perusahaan dari kuliner hingga bisnis properti.

Tentunya beberapa bisnisnya membuat suami dari Mulan Jameela ini melonjak kekayaannya. Apalagi dia bakal menjadi anggota DPR RI.

Inilah 7 sumber kekayaan Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19 yang punya Harta melimpah:

1. Bisnis kuliner

Ahmad Dhani mendirikan bisnis makanan nya yakni Stea. Porsi steak yang dibanderol dengan harga Rp150.000. Tak hanya itu, untuk satu porsi nasi goreng, Ahmad Dhani mematok harga sebesar Rp75.000. Ada juga menu Sate Ayam Estianty seharga Rp95.000

2.Label Rekaman

Ayah dari Al, EL dan Dul ini ternyata mendirikan label rekaman bernama Republik Cinta Management.

Republik Cinta Management (RCM) adalah sebuah perusahaan musik Indonesia yang melakukan aktivitas memanage para musisi, penyanyi, band dan para seniman lain berhubungan dengan musik. Management ini lahir pada Maret 2007[ yang dipelopori oleh Ahmad Dhani, seorang komposer musik dan penulis lagu Indonesia, pentolan Dewa 19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/612/3190034//dewa-by83_large.jpg
Viral Guru SD di Brebes Nonton Konser Dewa 19 Pakai Dana BOS, Netizen: Ana-Ana Bae
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185288//mulan_jameela-tYNG_large.JPG
Bantah Rumor Cerai, Mulan Jameela Dapat Kado Spesial dari Ahmad Dhani usai Ujian Tesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202//ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement