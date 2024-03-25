Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PIK dan BSD Rp83 Triliun Jadi PSN, Proyek 'Thank You' Jokowi untuk Orang Terkaya Bangun IKN?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:14 WIB
PIK dan BSD Rp83 Triliun Jadi PSN, Proyek 'Thank You' Jokowi untuk Orang Terkaya Bangun IKN?
Presiden Jokowi Tetapkan PIK dan BSD Proyek PSN (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi merilis 14 daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2024. Beberapa diantaranya merupakan pengembangan proyek milik konglomerat RI yang sebelumnya berinvestasi ke Ibu Kota Nusantara.

Kedua proyek tersebut seperti rencana pengembangan kawasan PIK 2 garapan milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan rencana pengembangan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) milik konglomerat Franky Oesman Widjaja selaku bos Sinar Mas Group.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyoroti masuknya 2 proyek konglomerat RI tersebut masuk dalam daftar PSN baru yang dirilis oleh Pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan semacam 'upah' atas investasi bos properti ke IKN belakangan.

"Jadi perkiraan banyak orang bahwa itu proyek say thank you Presiden Jokowi terhadap para konglomerat yang mem- backup dia di IKN bisa jadi, karena Wakil Kepala OIKN (Dhony Rahajoe) sudah dari Sinar Mas, Aguan sudah menjadi koordinator dari semua investor asing masuk (konsorsium nusantara)," ujar Agus saat dihubungi MNC Portal Senin (25/3/2024).

Sebab, Agus Pambagio menilai baik BSD maupun PIK 2 saat ini sudah membentuk suatu ekosistem perkotaan, yang seharusnya tidak memerlukan lagi uluran tangan pemerintah terkait pengembangan proyek. Karena masuknya 2 proyek tersebut menjadi PSN bakal jauh lebih memudahkan mereka untuk berekspansi lebih luas.

Halaman:
1 2
