Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat Usai Digebuk Timnas Indonesia! Kompensasi Rp28 Miliar Cair?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |11:14 WIB
Ternyata Segini Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat Usai Digebuk Timnas Indonesia! Kompensasi Rp28 Miliar Cair?
Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Philippe Troussier, pelatih Timnas Vietnam yang resmi berpisah. Philippe Troussier mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) usai digebuk Timnas Indonesia di matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

"Resmi: Pelatih Troussier mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Vietnam," bunyi artikel keluaran media Vietnam, TheThao247, dikutip.

"Pelatih Troussier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam segera setelah kekalahan dari Indonesia," sambung artikel itu.

VFF sendiri merekrut Troussier sejak awal 2023 untuk menggantikan Park Hang-seo. Pelatih asal Prancis itu diikat dengan kontrak hingga Juli 2026.

Lalu berapa gaji Philippe Troussier saat melatih Timnas Vietnam? Berikut ulasannya:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532/indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement