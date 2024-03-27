Ternyata Segini Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat Usai Digebuk Timnas Indonesia! Kompensasi Rp28 Miliar Cair?

JAKARTA - Gaji Philippe Troussier, pelatih Timnas Vietnam yang resmi berpisah. Philippe Troussier mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) usai digebuk Timnas Indonesia di matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

"Resmi: Pelatih Troussier mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Vietnam," bunyi artikel keluaran media Vietnam, TheThao247, dikutip.

"Pelatih Troussier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam segera setelah kekalahan dari Indonesia," sambung artikel itu.

VFF sendiri merekrut Troussier sejak awal 2023 untuk menggantikan Park Hang-seo. Pelatih asal Prancis itu diikat dengan kontrak hingga Juli 2026.

Lalu berapa gaji Philippe Troussier saat melatih Timnas Vietnam? Berikut ulasannya: